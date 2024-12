Robert „Rio“ Rutzinger: Vom Gschaftler zum Tanzmanager

Dass der Postlersohn Robert Rutzinger einmal beim Tanz landen würde, war so nicht vorhersehbar. Ein obligater Tanzkurs in Braunau und eine Zufallsbekanntschaft, nicht mehr. Dennoch: Ab der Spielzeit 2025/26 übernimmt der 55-Jährige, der mittlerweile mit Frau Sandy und zwei Kindern in einem ehemaligen Wirtshaus im zweiten Wiener Gemeindebezirk lebt, die künstlerische Leitung des Tanzquartiers Wien – des Zentrums schlechthin für zeitgenössischen Tanz (gemeinsam mit Isabel Lewis).