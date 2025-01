Richard Zauner: "Unser Vorbild war die Natur"

In der Garage gründete Richard Zauner (55) 1999 gemeinsam mit seiner Frau Alexandra in Alkoven (Eferding) die Firma Freiraum Gartenarchitektur. Mit dem Konzept der natürlichen Schwimmteiche und ökologischen Swimmingpools ("Living Pool") war er einer der Vorreiter in Österreich – für die biologische Variante des konventionellen Pools. Dank eines eigens entwickelten Phosphat- und Biofilters kommt man ohne Chlor, Salz oder andere Chemikalien aus.