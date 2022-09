Von Leipzig nach Kärnten, dann nach Berlin und um die halbe Welt bis nach Steyr in Oberösterreich. Matthias Thürer hat in seinem Leben schon an vielen Orten gelebt. Er wurde in Leipzig geboren und zog als Jugendlicher mit seinen Eltern nach Kärnten, wo er eine Schlosserlehre absolvierte und einige Jahre als Schlossermeister arbeitete.