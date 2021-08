Halten Unternehmen in finanziellen Angelegenheiten das, was sie versprechen? Wie gehen sie mit der Berichterstattung ihrer Finanzen um und welchen Einfluss hat die aktuelle EU-Richtlinie auf die Informationsqualität in Bezug auf Vergleichbarkeit und Transparenz von Unternehmen? – Diesen Fragen ging Finanzprüferin Birgit Dornstädter während ihres berufsbegleitenden Masterstudiums am FH-Campus Steyr nach.