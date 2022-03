Schon in frühen Kindestagen hatte Schwester M. Johanna Brandstätter den Wunsch, Ordensschwester zu werden und dem Ruf der Mission zu folgen. Doch der Zweite Weltkrieg stellte die in Grünburg im Steyrtal Geborene vor andere Herausforderungen: Die gebürtige Oberösterreicherin, die dieser Tage in Indien ihren 100. Geburtstag feierte, wuchs inmitten ihrer Großfamilie in diesen schweren Zeiten unter bescheidenen Verhältnissen auf.