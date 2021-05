Kurt Rumplmayr ist keiner, der sich in den Vordergrund drängt. Bei der Präsentation zum Baustart seines Herzensprojekts am Donnerstag war er beruflich verhindert und ließ seiner Stellvertreterin den Vortritt. Schwester Veronika Binder vom Kloster Steinerkirchen präsentierte das Konzept des 380 Kilometer langen „Benedikt-Pilgerwegs“ in Oberösterreich.