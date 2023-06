Pia Neundlinger: Kinderlachen als größtes Dankeschön

Ich hab die Kinderheilkunde in Wien in der Lehrpraxis kennengelernt – und damals sofort gewusst: Das ist genau ,meins‘“, sagt Medizinerin Pia Neundlinger. Seit 1. Juni leitet die 42-Jährige die neue Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde am Klinikum Rohrbach der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Pia Neundlinger wurde in Linz geboren, wuchs in Rohrbach auf und verbrachte ihre Studienjahre in Wien. Die Ausbildung zur Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde absolvierte sie