Die Kunden pünktlich, zuverlässig und sauber von A nach B bringen – das ist in Oberösterreich seit heute, Mittwoch, die Aufgabe von Eva Hackl. Die 37-jährige gebürtige Steyrerin wurde zur Regionalmanagerin im Bereich Personenverkehr bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bestellt – als erste Frau überhaupt. Sie folgt Paul Sonnleitner, der nach zwölf Jahren in dieser Funktion und 43 Jahren im Unternehmen in Pension geht.