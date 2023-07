Die Idee hat schon länger in mir geschlummert“, sagt Paula Schmidl. Nun habe sie sich drübergetraut: Von heute bis 30. Juli betreibt die 27-Jährige das „Kaffeeeffekt“ immer von Donnerstag bis Sonntag (8 bis 17 Uhr). Es sei ein „Fahrrad-Café“, wie Schmidl erklärt, das viele Rad-Touristen am Attersee ins Lederermayerhaus in Unterach locken soll.