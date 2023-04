Paul Ruttmann: Der schon fast vergessene Traum

Es hat sich nach Heimkommen angefühlt.“ Paul Ruttmann ist in den vergangenen Monaten zum Ursprung seiner Sportleidenschaft zurückgekehrt – dem Rudern. Es ist eine Weile her, dass der nunmehr 37-Jährige mit Spitzensportambitionen im Boot Platz genommen hat. 2010 sei es gewesen, so der Gmundner, als er nach der WM in Neuseeland das Ruder ins Eck gestellt hat. „Weil ich keine Zukunft mehr im Sport gesehen habe“, wurde er Polizist.