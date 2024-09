Paul Niederberger: In den Fußstapfen seines Großvaters

Es ist sein 20. Hochzeitstag, an dem die OÖN Paul Niederberger in seiner Praxis in Traun erreichen. Seit April dieses Jahres ist der Facharzt für Augenheilkunde Obmann des Wirtschaftlichen Verbandes der Ärztinnen und Ärzte Oberösterreich. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Großvaters, der bei der Gründung des Vereins genau vor 100 Jahren, 1924, ebenfalls zum Obmann bestellt wurde.