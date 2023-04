Parham Maghsoodloo: Er spielt für Linz und Bayern München

Der ASV Linz hat sich am vergangenen Wochenende erstmals in seiner 103-jährigen Geschichte zum österreichischen Staatsmeister gekrönt. Ein Erfolg, der vor ein paar Jahren zwar noch nicht absehbar, aber zumindest in Vorbereitung war. Denn erst vor einem Jahr war der Verein in die Bundesliga aufgestiegen; dass nun schon der Meistertitel herausgekommen ist, ist einem starken Team zu verdanken.