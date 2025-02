Organisieren statt Operieren

Bis vor kurzem stand Stefan Beyerlein täglich im Operationssaal, seit Anfang Februar ist der Kinderchirurg und Urologiespezialist neuer Ärztlicher Direktor am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Eine Klinik managen und in Österreich leben – beides hat sich der gebürtige Nürnberger gewünscht: „Ich freue mich, dass das geklappt hat. In Österreich habe ich schon viereinhalb Jahre gearbeitet, ich erinnere mich gerne an die Herzlichkeit und die guten sozialen Kontakte“,