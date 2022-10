Wenn in Mittersill alljährlich Österreichs beste Seilbahnen ausgezeichnet werden, ist das ein Treffen der Schröcksnadels und Tourismuskaiser dieses Landes. „Das ist nicht unsere Liga“, sagt Johannes Aldrian. Der 39-Jährige ist Geschäftsführer der kleinen Katrin-Seilbahn in Bad Ischl. Die 1958 gebaute und 1978 erneuerte Anlage befördert Wanderer ganzjährig in charmanten Vierergondeln von der Kaiserstadt auf den 1400 Meter hohen Ischler Hausberg.