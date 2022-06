Es war eine faustdicke Überraschung, die Bernhard Reitshammer bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest gelang: Am Dienstag schlug der 28-Jährige im Finale über 50 Meter Brust als Vierter an – so weit nach vorne war der Wahl-Linzer noch nie in die Weltspitze vorgedrungen. Auch wenn ihm letztlich nur 0,22 Sekunden auf seine erste WM-Medaille fehlten, überwog die Freude über seinen Erfolg.