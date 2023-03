Die Steinbach Black Wings müssen sich heute in Graz gegen das drohende Saisonende wehren, sind dabei aber in guten Händen. Nina Ettinger ist eine dieser helfenden Hände, die so ein Eishockeyspiel der Linzer erst ermöglichen, daheim und wie im heutigen Fall auch auswärts. Nur ein Match hat Ettinger in dieser Spielzeit verpasst.