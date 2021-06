Seine Gattin stammt aus Kärnten, sie ist am Wörthersee aufgewachsen. Er sei daher froh,jetzt an einem See arbeiten zu dürfen, sagt Thomas Herrmann. Der Wörthersee ist es zwar nicht, dafür aber einer der schönsten Seen Oberösterreichs: Der Marketingexperte wird dort künftig die Geschicke der Tourismus-Region leiten.