„Nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden“

Allerheiligen naht und konfrontiert uns mit Endlichkeit und Tod – Gedanken, die viele am liebsten ausklammern würden. „Das funktioniert aber leider nicht, jeder wird in seinem Leben mit Trauer konfrontiert“, sagt Nina Rammerstorfer. Die 42-Jährige ist Notfallpsychologin, arbeitet in der Krisenintervention, coacht Führungskräfte zum Thema und hilft Menschen in ihrer Praxis in Linz durch schwere Zeiten.