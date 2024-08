Nathan Mitterbauer: Mit 20 zum zweiten Mal Intendant

Bild: Anna Lucia May

Im Lockdown 2021 wuchs in Nathan Mitterbauer ein Wunsch: Er wollte seinen Beitrag dazu leisten, „dass es – sobald es nach der stillen Zeit wieder möglich ist – mit Kunst und Kultur weitergeht“. So rief er kurzerhand ein Musikfestival ins Leben: TonKunstGarten fand im August 2021 statt. Eine rundum positive Erfahrung für den damals 18-Jährigen: „Ich habe bemerkt, dass ich genau das machen möchte: Menschen für Kultur begeistern“, sagt er. Am 17. 8.