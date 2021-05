Wolfgang Auer hat Durchhaltevermögen gezeigt und in 17 Jahren eine Uhr gebaut, die es wohl kein zweites Mal gibt, denn auf dem Stadl seines Bauernhofes in St. Peter (Bezirk Braunau) hängt eine zwei Quadratmeter große astronomische Uhr, die alle Stücke spielt: Sie zeigt nicht nur die Zeit an, sondern auch die Tierkreiszeichen, den Stand des Mondes im Tierkreis, den Mondumlauf bezogen auf Erde und Sonne, die Mondphasen, den Sonnenstand und die Sonnen- und Mondfinsternisse.