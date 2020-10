Monika Czamler: Gesundheitsexpertin für die Seele

Lange hat die Pause nicht gedauert. Im Juni 2019 ging Monika Czamler nach 40 Jahren bei pro mente in Pension, vor wenigen Tagen wurde die frühere Leiterin der Krisenhilfe nun zur neuen Präsidentin des Vereins gewählt. Erfahrung bringt die 61-Jährige, die mit ihrem Mann – er ist ebenfalls Psychotherapeut – in Scharten im Bezirk Eferding lebt, für diese ehrenamtliche Funktion also mehr als genug mit. Das Paar hat drei erwachsene Kinder und auch schon Enkerl. „Oma sein ist aufregend und wirklich wunderschön“, sagt Czamler, die ursprünglich aus Haslach im Mühlviertel stammt.

Passend zum heutigen Welttag der psychischen Gesundheit: Wie schafft man es, so gut wie möglich mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen? „Ganz wichtig ist, immer wieder ein bisschen innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Das geht jetzt für mich natürlich leichter, aber das sollte man generell im Trubel des Alltags nie vergessen“, sagt die „Gesundheitsexpertin für die Seele“. Auch ein soziales Netzwerk sei – nicht nur in Krisenzeiten – von zentraler Bedeutung für das psychische Wohlbefinden. Sie selbst nimmt sich immer wieder bewusst Zeit zum Abschalten – etwa bei langen Spaziergängen oder beim Yoga. „Und ich bin überzeugt davon, dass ich Menschen habe, die für mich da sind. Dafür bin ich sehr dankbar.“

In ihrer ehrenamtlichen Funktion als Präsidentin von pro mente liegt ihr zum einen die Suizidprävention sehr am Herzen. Zum anderen – und das ist in Zeiten von Corona aktueller denn je – das Thema Einsamkeit. Gemeinsam mit ihrem Team will sie Projekte entwickeln, um Oberösterreichern zu helfen, die besonders unter dem Alleinsein leiden.

Ihre ganz persönliche Kraftquelle ist die Natur. „Ich hab ja das große Glück, in einer so schönen Gegend zu leben. Das genieße ich sehr.“ Daneben ist Monika Czamler leidenschaftliche Gärtnerin und hat zudem gerade mit dem Bogenschießen begonnen. „Und das ist richtig spannend.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at