In einem Alter, in dem andere noch überlegen, was sie einmal beruflich machen wollen, hat Valentin Zobl bereits ein klares Ziel vor Augen. „Ich will Profisportler werden und kann mir zusätzlich eine Trainerausbildung vorstellen“, sagt der 15-jährige Schüler aus Lambach. Dazu stellte er schon die Weichen: Valentin Zobl ist seit diesem Jahr eines von acht Mitgliedern in der österreichischen Radsport-Nationalmannschaft.