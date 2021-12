Lehrende müssten ihre Studierenden dort abholen, wo sie in ihren Fähigkeiten stehen, sagt Tanja Jadin. Die 50-Jährige ist seit diesem Studienjahr Vizedekanin für Lehre am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich. Die Expertin für Lehre und Lernen mit digitalen Medien steht in ihrer neuen Funktion zum Beispiel den verschiedenen Studiengangsleitern bei der Neuentwicklung und Adaption von Studiengängen zur Seite und ist Anlaufstelle für Fragen und Probleme Studierender hinsichtlich ihrer Ausbildung.