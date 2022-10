Es wird gesehen, was wir in Oberösterreich machen“: Mit diesen Worten kommentiert Margarethe Überwimmer ihre Ernennung zur Präsidentin des international tätigen „Global Sales Institute“ (GSSI), die in der Vorwoche bekannt wurde.Das GSSI ist weltweit tätig, rund 450 Professoren, Expertinnen und auch interessierte Wirtschaftstreibende sind in dem Netzwerk engagiert.