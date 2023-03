Michaela Pfeiffer-Vogl: Ordensfrau und Fastenprofi

Michaela Pfeiffer-Vogl war erst 16, als sie in Linz ins Kloster eintrat. Dass das ihre Berufung war, wusste die Marienschwester von Karmel, die in Arbesbach im Waldviertel in eine kinderreiche Familie hineingeboren wurde und auf einem Bauernhof aufwuchs, schon damals. Bereut hat sie es nie, „im Gegenteil, ich führe ein erfülltes und glückliches Leben, das in einem gesunden Rhythmus verläuft“, erzählt die heute 67-Jährige, die mit ihren Mitschwestern in Bad Mühllacken wohnt.