Michael Hubmann: Der Hüter des Jahreswechsels

Dass zu Silvester trotz aufgeheizter Stimmung und entsprechender Ankündigungen im Netz keine Randale wie zu Halloween in Linz ausbrachen: Das war zu einem maßgeblichen Teil Michael Hubmann zu verdanken. „Es waren viele Kollegen an dem Erfolg beteiligt“, sagt der 41-Jährige selbst, der seit Dezember stellvertretender Stadtpolizeikommandant der Landeshauptstadt ist und Einsatzkommandant in der Silvesternacht war.