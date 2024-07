Michael Fuchs: „Ich stehe für einen intensiven Dialog“

Professor werden, Studierende unterrichten und forschen: Schon früh war Michael Fuchs klar, welchen Berufsweg er einschlagen will. Der heute 61-Jährige studierte Philosophie, Katholische Theologie, Germanistik und Erziehungswissenschaften in Bonn, Toulouse und Köln 2015 zog es den gebürtigen Duisburger nach Linz. Er wurde Universitätsprofessor für Praktische Philosophie/Ethik an der damals neu gegründeten Fakultät für Philosophie und Kunstwissenschaft an der Katholischen Privatuniversität Linz