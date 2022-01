In ihrem Beruf könne sie uraltes Material bearbeiten und dazu beitragen, dass Gegenstände für mehrere Generationen bleiben würden, sagt Anna Feldbauer. Die 20-jährige Steinmetzin hat im Jänner in ihrer Disziplin Gold bei den „AustrianSkills“ in Salzburg geholt. Bei dem mehrtägigen Wettbewerb für junge Fachkräfte führte sie vor Ort Arbeiten durch und setzte sich gegen acht Konkurrenten durch.