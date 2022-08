Seit gestern ist Christoph Habringer Chef des Instituts für Physikalische Medizin und Rehabilitation am Ordensklinikum Linz Elisabethinen. „Dieses Spital war eines der ersten Häuser in Oberösterreich, in denen ein physikalisches Institut etabliert worden ist“, sagt der 42-jährige Nachfolger von Primar Winfried Habelsberger, der nach 28 Jahren als Institutsleiter den Ruhestand antritt.