"Ein bisschen eine Utopie“ sei seinem neuen fünften Album „Ois vü leichta“ eingeschrieben, sagt Martin Spengler. Elf neue Lieder rund um die Liebe in allen Höhen und Tiefen präsentiert der Micheldorfer mit seinen „Foischn Wiener*innen“ erstmals am Freitag, 24. Jänner, bei seinem Heimspiel in Kirchdorf an der Krems und am 31.