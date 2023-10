Marlies Prinz über die Kirche: „Ich verstehe jeden, der sagt, ich gehe“

Papa als Pastoralassistent am Altar, Mama an der Orgel, Marlies im Mini-Gewand – das war irgendwie logisch“, sagt Marlies Prinz. Bereits mit fünf Jahren hat die heute 19-jährige Ennserin zu ministrieren begonnen. Seit Anfang des Jahres ist sie als Jugendvertreterin im Vorstand des Vereins „Wir sind Kirche“ in Österreich. Die Plattform setzt sich für mehr Gerechtigkeit in der Kirche ein. In den vergangenen knapp drei Wochen war sie gemeinsam mit ihren Mitstreitern in Rom.