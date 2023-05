Markus Litzlbauer: Neuer Rhythmus für die neue Aufgabe

"Iris Schmidt und ich haben schon eng zusammengearbeitet, Rollenteilung in der Geschäftsführung wird gut funktionieren." – Markus Litzlbauer, AMS

Eine Änderung, die seine neue Aufgabe im Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich bringt, ist die Verschiebung der Arbeitszeit. Bis dato war Markus Litzlbauer um 6.30 Uhr auf dem Weg von Mittertreffling nach Linz. Mit Mai stieg der bisherige Leiter der Abteilung Service für Unternehmen in die Geschäftsführung auf. Wie berichtet, rückte die bisherige stellvertretende Vize-Chefin Iris Schmidt an die Spitze, weil Gerhard Straßer in Pension ging.