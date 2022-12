Wie verhalten sich Menschen in Risikosituationen? Was beeinflusst ihre Entscheidungen? Das sind nur zwei der Fragen, die Mario Lackner bei seiner Arbeit am Institut für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität (JKU) zu beantworten versucht. Die Verhaltensökonomie, Lackners Forschungsgebiet, arbeitet im Grenzbereich zwischen Ökonomie und Psychologie.