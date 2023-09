Maria Schlackl: „Gott und ich sind ein tolles Team“

Ihre 71 Jahre sieht man Maria Schlackl nicht an – was umso verwunderlicher ist, wenn man weiß, für welches Thema sie sich mit ganzer Kraft einsetzt. Die Ordensfrau engagiert sich seit vielen Jahren gegen Menschenhandel, insbesondere gegen Frauenhandel und für Menschenwürde. Unermüdlich bemüht sie sich um Bewusstseinsbildung auf breiter Ebene: durch Vorträge an Schulen, bei jährlichen Großveranstaltungen und durch Gespräche mit politisch, kirchlich und gesellschaftlich Verantwortlichen.