Maria Eicher-Hofer: Nachhaltiges Ehrenamt in der Pension

"Ich wollte in der Pension etwas von dem Glück, das ich im Leben hatte, zurückgeben", sagt Maria Eicher-Hofer. Die 65-Jährige, die als Einkäuferin bei einem Linzer Stoffgeschäft tätig war, begann deshalb, sich bei der Volkshilfe zu engagieren. Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit sind der Mühlviertlerin, die mit sechs Geschwistern auf einem Bauernhof in St. Peter am Wimberg aufgewachsen ist, schon immer ein Anliegen gewesen.