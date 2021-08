Der Linzer Günther Probst ist nicht nur erfolgreicher Manager, sondern steht auch sportlich ganz oben. Bei den österreichischen Meisterschaften im Wasserski gewann er am Ausee in Steyregg in der Klasse M36+ alle Titel: im Slalom, im Trickski und damit auch in der Kombination. Der 59-Jährige hatte zwar schon öfter Edelmetall eingeheimst, dass er gerade jetzt seinen größten sportlichen Erfolg einfahren würde, hat ihn aber überrascht.