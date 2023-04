Lukas Haberl und Tanja Frank: Der Kurs Richtung Olympia

Es sind raue Bedingungen, mit denen Tanja Frank und Lukas Haberl vor Hyeres zu kämpfen haben. Dennoch lag das Segel-Duo in der Nacra17-Flotte gestern auf dem 15. Platz. Wichtiger als das Endresultat ist aber ohnehin, sich an die Bedingungen südlich von Frankreich zu gewöhnen, wird doch nächstes Jahr nur rund 80 Kilometer westlich, vor Marseille um Olympische Medaillen gesegelt. Und einmal im Zeichen der fünf Ringe Gold zu gewinnen, so Haberl, „das ist mein großer Traum“.