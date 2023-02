Im März 2022, mitten in den Vorbereitungen auf die Matura an der HLUW Yspertal in Niederösterreich, ist Lorenz Hinterplattner unter die Gründer gegangen: Mit seinem Schulkollegen Markus Bollwein hat der heute 20-Jährige sich für die Abschlussarbeit mit Bienen und Krankheiten, an denen diese leiden können, beschäftigt.