Stefan Heiglauer, in der Geschäftsführung von dm für Logistik zuständig

Pakete aller Art stehen bei Stefan Heiglauer nicht bloß im privaten Kreis rund um die Weihnachtszeit hoch im Kurs. Der 50-Jährige beschäftigt sich auch in seiner beruflichen Karriere damit. Nachdem er von 2014 bis Februar 2022 das Paketgeschäft der Post in Österreich verantwortet hatte, zog es ihn – wie im gestrigen Wirtschaftsteil berichtet – zur Drogeriekette dm mit Österreich-Sitz in Salzburg/Wals.