Lisa Farthofer: Nun geht es wieder in ruhigere Gewässer

Mein Herz schlägt für Wasser. Alles, was damit zu tun hat, taugt mir unheimlich, und ich probiere gerne Sachen aus“, sagt Lisa Farthofer. Die 31-jährige Atterseerin brachte es im Rudern bereits zu einem Weltmeistertitel in der U23-Klasse, zuletzt versuchte sie im Segeln in der 49erFX-Klasse ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 zu ergattern, was aber daran scheiterte, dass ihre Partnerin, Laura Schöfegger, aus dem Projekt ausstieg.