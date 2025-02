Rudolf Wagner: "Ich bin Jäger mit Leib und Seele, und das werde ich bis an mein Lebensende sein.“

Kommenden Samstag wählen die Rieder Jäger ihren neuen Bezirksjägermeister. Dann kommt es nach 24 Jahren zu einem Wechsel an der Spitze. Der bisherige Bezirksjägermeister Rudolf Wagner wird sich auf eigenen Wunsch hin nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. „Ich glaube, 24 Jahre an vorderster Front sind genug. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Es ist an der Zeit, dass jemand anderer die Funktion übernimmt“, sagt der 63-jährige Antiesenhofener.