Lea Siegl: Der Papa ist das große Vorbild

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde heißt es so schön – und bei der 25-jährigen Lea Siegl ist das gar nicht einmal so weit hergeholt. Vater Harald war 2004 Olympia-Teilnehmer im Vielseitigkeitsreiten, das sich aus den Disziplinen Dressur, Springen und Geländeritt zusammensetzt, mit drei Jahren bekam sie selbst ihr erstes Pony und zu Hause am Familien-Reitbetrieb in Hargelsberg dreht sich seit jeher ohnehin alles um die Vierbeiner.