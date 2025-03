Lea Moser: Umweltschutz als Lebensaufgabe

Lea Moser, möchte ab Herbst an der BOKU studieren

Der Ausdruck Übergangsphase beschreibt passend die aktuelle Lebenssituation von Lea Moser aus St. Georgen am Walde. Die 19-Jährige hat das BORG in Perg erfolgreich abgeschlossen und arbeitet jetzt Vollzeit für das Diakoniewerk mit Menschen mit Behinderungen. Seit der Schulzeit ist die Aktivistin für Fridays for Future Linz im Einsatz, organisierte Demonstrationen mit und hatte die Rolle als Pressesprecherin inne.