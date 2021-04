Fünf Jahre lang hat Herta Neiß Seite an Seite mit Michael John die wissenschaftliche Basis für die Landesausstellung „Arbeit, Wohlstand, Macht“ in Steyr gelegt. Heute öffnet die dreigeteilte Schau im Innerberger Stadel, Museum Arbeitswelt und Schloss Lamberg offiziell die Pforten, gestern schon durften die Steyrer erste Blicke auf die rund 1000 Exponate an den drei Standorten werfen.