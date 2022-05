Die Liebe zu Kunst, Kultur und Musik wurde Brigitte Stumpner in die Wiege gelegt. Ihre Mutter, eine Pianistin, legte viel Wert auf eine musikalische Erziehung der fünf Kinder. So gab es daheim in Altmünster oft Hausmusik. Operetten hörte man gerne auf Schallplatte.