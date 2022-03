Dare you“ steht in einem hellrot-schwarzen Kasten zu lesen. Er hängt in der Studiogalerie im zweiten Stock des Linzer Ursulinenhofs. Die Buchstaben auf der durchsichtigen Plexiglasplatte sind allerdings weder gedruckt noch mit der Hand geschrieben. Sie sind mit Kreuzstich genäht. Damit drückt die Künstlerin Ingrid Wurzinger-Leitner subtil aus, wie Frauen auch heute noch in traditionelle Rollenbilder gezwungen werden.