In Klaffer gibt’s gerade richtig viel zu tun, denn in dem kleinen Ort im Bezirk Rohrbach findet zu Maria Himmelfahrt, am Montag, 15. August, nach zweijähriger Pause wieder der traditionelle Kräuterkirtag statt. „Da ist der ganze Ort auf den Beinen. Alle helfen mit, dass das wieder ein wunderbares Fest wird“, sagt Christine Dittlbacher. Und die Obfrau des Vereins Lehr- und Schaugarten Klaffer/Hochficht und Kräuterexpertin ist natürlich mittendrin.