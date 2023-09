Klimaheldin der Woche: Wie Kleider Generationen überdauern

Jedes Jahr werden in Österreich rund 221.800 Tonnen an Textilien weggeworfen, das hat das Umweltbundesamt 2022 erhoben. Weniger als ein Fünftel davon wird wiederverwendet. Weltweit zählt die Bekleidungsindustrie zu den größten Klimasündern. Dass es auch anders geht, zeigt Claudia Lang aus Alkoven. Die 51-Jährige begann 2020, während des ersten Corona-Lockdowns, aus alten Hemden und Blusen, die in ihrem Kleiderschrank lagerten, Masken zu nähen.