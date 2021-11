Bis zu sechs Stunden am Tag trainieren, also ein paar Stunden laufen, schwimmen, Krafttraining und natürlich stundenlang Rad fahren: Wenn Robert Taferner über sein Training spricht, macht er das in einem so beiläufigen Ton, als würde er über die Zutatenliste für ein gutes Gericht sprechen und nicht über harte, körperliche Anstrengungen.