Karl-Heinz Stellnberger: Spitzname Karl-Heinz „Düsentrieb“

Sein Innovationsgeist brachte dem Linzer Karl-Heinz Stellnberger in der voestalpine den Spitznamen Karl-Heinz "Düsentrieb" nach dem Erfinder aus den Walt-Disney-Comics ein. In 25 Jahren entwickelte der anerkannte Korrosionsexperte mit seinem Team mehr als 140 Tests unter anderem für die Automobilindustrie und erwarb eine Vielzahl an Patenten. Sein Lebenswerk wurde vor kurzem mit dem Dr.-Erichsen-Preis gewürdigt.